Прокуратура Нідерландів: зв’язку між нападником і жертвами стрілянини в Утрехті немає

Прокуратура Нідерландів, яка допитує підозрюваного в стрілянині у трамваї в Утрехті, заявляє, що наразі не знайшла зв’язку між підозрюваними і жертвами.

У заяві від 19 березня прокурори наголосили, що серйозно розглядають терористичні мотиви як можливу причину стрілянини, внаслідок якої 18 березня загинули троє людей і п’ятеро були поранені.

Зокрема, до такого висновку правоохоронці дійшли після виявлення записки в автомобілі 37-річного підозрюваного, уродженця Туреччини Ґьокена Таниша.

У прокуратурі також не виключили, що мотивом злочину могли стати «сімейні обставини».

У справі допитують ще двох осіб, арештованих у зв’язку з нападом.

Через інцидент школи в Утрехті напередодні були закриті, безпеку в аеропортах та інших ключових будівлях посилили.