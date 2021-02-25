Нацрада призначила ще дві перевірки телеканалу «Наш» через поширення «наративів російської пропаганди»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу «Наш» через поширення «розпалювання ворожнечі і поширення в ефірі наративів російської пропаганди», повідомила пресслужба регулятора.

«Поширені в ефірі мовника висловлювання Вадима Рабіновича та Євгена Балицького містять ознаки розпалювання ворожнечі, а також транслюють фейкові постулати російської пропаганди», – мовиться в повідомленні.

Регулятор каже, що ознаки недотримання законодавчих норм сталися 3 лютого 2021 року у передачі «Наш ранок» із 07:00 до 10:50, коли депутат Вадим Рабінович із приміщення Верховної Ради коментував санкції проти члена «ОПЗЖ» Тараса Козака та восьми юридичних осіб, пов’язаних із ним.

«Поширені під час виступу твердження політика можна розцінювати як такі, що спрямовані на створення панічних настроїв серед громадян, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, створення додаткової напруженості в суспільстві та протестних настроїв, розпалювання національної ворожнечі. Крім того, серед висловлювань Вадима Рабіновича в ефірі телеканалу «Наш» можна було почути й такі, що повторюють фейкові постулати російської пропаганди про те, що з 2014 року влада в Україні сповідує ідеологію «фашизму», – вказує Нацрада.

Згідно з повідомленням, в іншому випадку в передачі «Марафон» 4 та 5 лютого у розмові про лідера праворадикальної організації «С14» Євгена Карася Нацрада вказала на «ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті до представників окремої соціально-політичної групи за ознакою належності до певної ідеології» з боку народного депутата Євгена Балицького.

Повідомляється, що до 17 березня телеканал «Наш» зобов’язаний надати Нацраді документи і матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки. Після проведення перевірок компанії буде ухвалене рішення, додав регулятор.

12 лютого Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вже призначала перевірку телеканалу «Наш» через поширення у передачі «Марафон» експрем’єром часів президентства Віктора Януковича Миколою Азаровим поглядів, які «можуть призвести до розпалювання ненависті та насильства в Україні».

Перед тим, 28 січня, Нацрада призначила позапланову перевірку того ж телеканалу через інтерв’ю з ексдепутаткою від Партії регіонів Оленою Бондаренко, яке вийшло 15 січня. В цьому випадку телеканал «Наш» подав позов до Окружного адмінсуду Києва, стверджуючи, що оскаржуване рішення ухвалене «з порушенням закону без допустимих доказів».