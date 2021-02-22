Телеканал «НАШ» подав позов до Нацради з питань телебачення і радіомовлення – ОАСК

Телеканал «НАШ» подав позов до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення через позапланову перевірку. Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

«Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов ТОВ «НАШ 365» до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021 року, яким було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «Наш 365» (логотип «НАШ»)», – йдеться в повідомленні.

В ОАСК зазначили, що позивач вважає оскаржуване рішення прийнятим з порушенням закону без допустимих доказів.

У суді додали, що зараз вирішується питання про відкриття провадження.

28 січня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «НАШ» через інтерв’ю з ексдепутаткою від Партії регіонів Оленою Бондаренко, яке вийшло 15 січня. Як зазначили тоді у Нацраді, висловлювання, що прозвучали в ефірі, мали ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті.