Насіров відмовився пояснити свої зв'язки з Парнасом

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров відмовився відповідати на запитання Радіо Свобода щодо його ймовірних зв'язків з однією із ключових фігур в розслідуванні про можливість імпічменту Дональда Трампа – американським бізнесменом українського походження Левом Парнасом, – а також пояснити те, чи справді він був присутній під час зустрічі в грудні 2016 року в приватній резиденції Мар-а-Лаго разом із Парнасом та Трампом.

«Я чутки поширювати не збираюсь», – зазначив Насіров на запитання Радіо Свобода.

На повторні спроби журналістки все ж таки отримати відповідь на це запитання, Насіров сказав: «Я готовий з вами розмовляти на тему економіки України і всього іншого. Я ж не спілкуюсь з вами про Лева Парнаса».

Щодо поширеного адвокатом Парнаса Джосефом Бонді відео, на якому чоловік, дуже схожий на Насірова, стоїть поруч із Парнасом та Трампом, він відповів: «Я навіть не знаю, про що ви зараз кажете».

Усі пропозиції Радіо Свобода переглянути разом це відео і прокоментувати його ексголова ДФС проігнорував.

На запитання про те, чи справді він давав позику в 10 мільйонів доларів Леву Парнасу під один з проектів, Насіров відповів: «Давайте зараз ще якісь нісенітниці придумайте».

На уточнення Радіо Свобода, що цю інформацію оприлюднили у своєму розслідуванні журналісти The Wall Street Journal, ексголова ДФС заявив: «Я не знаю, хто її оприлюднював, я такої інформації не бачив. І я кажу ще раз: я чутки ні розповсюджувати, ні коментувати не буду».

17 січня адвокат Лева Парнаса Джосеф Бонді опублікував у своєму Twitter відео, на якому чоловік, дуже схожий на ексголову української ДФС Романа Насірова, стоїть поруч з Левом Парнасом та Дональдом Трампом, зазначивши, що ця зустріч відбулася у грудні 2016 року в приватній резиденції Трампа Мар-а-Лаго.

«Ось вам «Я його взагалі не знаю, не знаю, про що він, не знаю, звідки він, нічого не знаю про нього» (йдеться про слова американського президента Дональда Трампа щодо його знайомства з Левом Парнасом – ред.). Разом з Левом Парнасом та Романом Насіровим (колишнім головою української фіскальної служби», – підписав Бонді відеоролик.

19 січня видання The Wall Street Journal оприлюднило розслідування.

«Флоридський бізнесмен і донор Трампа улещував інвесторів для проекту у сфері нерухомості. Він залучив одного з них, Романа Насірова, який на той час був главою податкової служби України, той вирушив на курорт Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де вони спілкувалися з обраним президентом у колі його соратників, про що свідчить відео, оприлюднене адвокатом Парнаса. Обізнані з процесом люди зазначають, що Насіров допоміг профінансувати позику у розмірі 10 мільйонів доларів на прохання Парнаса», – йшлося у розслідуванні.

При цьому у виданні зазначили, що Роман Насіров не відповів на їхній запит із проханням прокоментувати це.