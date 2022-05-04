Резніченко повідомив про наслідки ракетних ударів по Дніпру



Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив наслідки ракетних ударів по Дніпру.

За його даними, ракетних ударів було два.



«Одну ракету збила наша ППО. Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило. Є руйнування. Рух потягів зупинено», – написав він у телеграмі.

Ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпра сталися ввечері 4 травня.

3 травня російські війська обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України, зокрема у Дніпропетровській області.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.