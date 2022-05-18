Війська РФ готуються до наступу в напрямку Оріхова – Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники посилюють угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, на Південнобузькому напрямку війська РФ зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Здійснюють вогневий вплив на підрозділи українських військ.

На Миколаївському напрямку, за даними Генштабу, для вогневого ураження українських військ російські окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми – ствольної артилерії.

«На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси», – йдеться у повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

Напередодні у Пентагоні повідомляли, що на території України перебувають 106 російських батальйонно-тактичних груп, найбільше угруповання російських військ зосереджено на півдні України – там перебувають понад 50 БТГ.

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».