Після виходу Росії НАТО оголосило про призупинення договору щодо безпеки часів Холодної війни

НАТО оголосило про офіційне призупинення дії ключового договору безпеки часів Холодної війни у відповідь на вихід Росії з угоди, пише агенція АР.

Альянс заявив, що його члени, які підписали угоду, зараз заморожують свою участь у пакті.

Більшість союзників НАТО підписали Договір про звичайні збройні сили в Європі, який був спрямований на те, щоб перешкодити суперникам часів холодної війни зосереджувати сили на взаємних кордонах або поблизу них. Вона була підписана в листопаді 1990 року, але повністю ратифікована лише через два роки.

У НАТО заявили, що «ситуація, за якої країни-члени Альянсу дотримуються Договору, а Росія ні, буде непринятною».

Міністерство закордонних справ Росії раніше оголосило, що Москва завершила свій вихід.

У відповідь НАТО заявило, що «мають намір призупинити дію Договору на стільки, скільки буде необхідно, відповідно до їхніх прав згідно з міжнародним правом. Це рішення повністю підтримали всі члени НАТО».

Більш ніж через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Росії Володимир Путін у травні підписав документ про денонсацію договору.