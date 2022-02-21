У Польщі розпочалися міжнародні військові навчання Saber Strike

Міжнародні військові навчання Saber Strike 22 («Удар шаблі-22»), організовані під керівництвом командування Збройних сил США у Європі, розпочалися в Польщі. Про це 21 лютого повідомило Генеральне командування збройних сил Польщі.

«На плацу 17-ї механізованої бригади в Медзижечі (на заході Польщі – ред.) відбулася церемонія початку міжнародних навчань Saber Strike 22. У маневрах братимуть участь близько 1,3 тисячі польських солдатів і одиниць техніки, включно з бронетранспортерами Rosomak», – ідеться в повідомленні.

Сценарій навчань передбачає переміщення американських підрозділів із Німеччини до країн Балтії через територію Польщі. На полігоні в Бемуві Піському відбудуться спільні маневри польських військовослужбовців та союзників.

Saber Strike – це щорічні міжнародні тактичні навчання, які проводяться у Польщі щодва роки. Їхня головна мета – підготовка до реагування на регіональні кризи, підвищення безпеки кордонів та протидія загрозам.

Як наголошують у польській армії, «навчання Saber Strike 22 відбуватимуться відповідно до програми навчань Збройних сил Польщі на 2022 рік». Такі маневри «плануються завчасно, не повʼязані з якоюсь поточною операцією і є чудовим прикладом спільних можливостей, показуючи, що союзники та партнери НАТО разом сильніші».

Упродовж минулих двох тижнів на південний схід Польщі прибували військовослужбовці США з технікою та обладнанням. Вони відправлені з метою зміцнення східного флангу НАТО з огляду на загрозу вторгнення Росії в Україну. Перша група налічувала 1,7 тисячі солдатів, друга – 3 тисячі. До прибуття цих військовослужбовців у Польщі перебували близько 5 тисяч американських солдатів.