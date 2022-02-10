В ОПУ розповіли про нову розмову Зеленського із генсекретарем НАТО

Президент України Володимир Зеленський ввечері четверга провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

«Співрозмовники обмінялися актуальною інформацією про дипломатичні заходи, яких Україна та Альянс вживають у відповідь на загрози з боку Росії. Глава держави подякував за консолідовану позицію країн – членів НАТО щодо необхідності негайної деескалації ситуації з боку РФ. Він високо оцінив незмінну відданість Альянсу політиці «відкритих дверей», а також принципову підтримку права всіх країн вільно обирати безпекові союзи та визначати свій зовнішньополітичний курс», – повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, сторони також обговорили участь України в саміті НАТО у Мадриді в червні цього року та його очікувані результати.

У свою чергу, Єнс Столтенберґ у твітері повідомив, що в розмові із Зеленським обговорив нарощування військових сил Росії в Україні та довкола неї.

«НАТО продовжить політичну та практичну підтримку нашого високо цінного партнера. Ми закликаємо Росію до деескалації та руху шляхом діалогу, щоб віднайти мирне вирішення», – зазначив генсекретар НАТО.

Раніше сьогодні Єнс Столтенберґ зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. У перебігу цієї зустрічі генсекретар НАТО заявив, що «кількість російських військ збільшується, а час для попередження про можливий наступ скорочується».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.