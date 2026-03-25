Нацполіція: чоловік відкрив вогонь по патрульних під час перевірки документів, вони поранені

Водій автомобіля в Одесі відкрив стрілянину по патрульних поліцейських, повідомляє Національна поліція увечері 25 березня.

За повідомленням, це сталося під час перевірки документів у водія:

«Він раптово відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок цього двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога».

Пресслужба уточнює, що для затримання чоловіка почали спеціальну поліцейську операцію. За даними Нацполіції, він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.

«На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Детальніша інформація буде надана згодом», – додає відомство.

У лютому поліція повідомила, що у Вінниці чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події.



