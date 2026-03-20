Поліція «перевіряє інформацію щодо побиття ветерана» в ТЦК у Києві. Депутат Ар’єв пише, що йдеться про політв’язня Кремля Балуха

Поліція Києва повідомила 20 березня, що «перевіряє інформацію щодо побиття ветерана у Шевченківському районі столиці».

«За інформацією чоловіка, тілесні ушкодження він отримав у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі він перебуває у лікарні. До медичного закладу скеровано слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин та прийняття заяви», – заявили в поліції.

Правоохоронці обіцяють надати більш детальну інформацію щодо цього згодом.

Народний депутат України IX скликання (фракція «Європейська солідарність») Володимир Ар'єв написав у фейсбуці, що йдеться про колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха.

«Його, інваліда другої групи, людину з металевою пластиною на черепі, били по голові в приміщенні ТЦК. Потім всю ніч тримали в наручниках. Забрали вчора після суду над Романом Червінським, бо його довічна інвалідність оформлена не так. Коли він попросив відібраний телефон, отримав побої», – твердить Ар’єв.

Іншого підтвердження його слів наразі немає. На фейсбук-сторінці Володимира Балуха наразі немає інформації про згадувані депутатом події, остання публікація розміщена понад добу тому.