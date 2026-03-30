Нацполіція отримала понад 1200 анонімних повідомлень про замінування

Підрозділи Національної поліції отримують масовані анонімні повідомлення про замінування будівель, повідомляє пресслужба відомства 30 березня.

За повідомленням, повідомлення продовжують надходити на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ з 11 години в понеділок.

«Станом на 14:50 до підрозділів поліції надійшло 1216 повідомлень. На місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи, слідчо-оперативні групи. Тривають обстеження та перевірки з дотриманням усіх безпекових алгоритмів», – заявляє поліція.

На момент повідомлення було опрацьовано 20% таких повідомлень, у жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася.

Нацполіція повідомляє про заходи для встановлення причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень:

«Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога. Нагадуємо: за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність».

У січні 2026 року Національна поліція фіксувала масові повідомлення про мінування об’єктів в Україні: органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів та інших об’єктів.