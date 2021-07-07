В Нацполіції заявили про двох потерпілих під час сутичок на акції біля посольства Білорусі

Під час сутичок на акції біля посольства Білорусі 7 липня в Києві двоє людей зазнали опіків очей. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у столичному управлінні Нацполіції.

«Між учасниками виникла суперечка, вони один щодо одного розпилили газові балончики. Є двоє потерпілих з опіками очей», – розповіли в пресслужбі.

В Нацполіції додали, що решту інформації поки з’ясовують.

Посольство Білорусі в Україні сьогодні відправило ноту протесту на адресу Міністерства закордонних справ України через «недостатні заходи» з боку української сторони в питанні гарантування безпеки білоруського дипломатичного представництва в Києві. У білоруському посольстві вказали, що в результаті інциденту двох осіб затримали.