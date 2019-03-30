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30 Березень 2019, Київ 10:45
Новини | Міжнародні

Речниця Держдепартаменту США Науерт покинула посаду

Гезер Науерт

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Речниця Державного департаменту США Гезер Науерт покинула свою посаду, про що сама повідомила на сторінці у Twitter.

Вона подякувала колегам за співпрацю і повідомила, що працюватиме у програмі освітніх грантів Fullbright.

У свою чергу, держсекретар США Майкл Помпео перед цим подякував Науерт за службу в Держдепартаменті.

Гезер Науерт, яка раніше була елеведучою ABC News і Fox News, працювала офіційним представником Держдепартаменту США, його речницею із квітня 2017 року.

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У грудні минулого року президент США Дональд Трамп обрав Науерт на посаду посла США в Організації Об’єднаних Націй. Втім вже у лютому вона зняла свою кандидатуру на цю посаду.

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