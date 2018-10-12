Держдепартамент США: Росія має приєднатися до України у прагненні миру

Державний департамент США вітає владу України із продовженням дії закону про особливий порядок самоврядування на окупованих територіях і закликає Росію приєднатись до України у прагненні до миру. Про це йдеться у заяві речниці Держдепартаменту Гезер Науерт.

«Продовживши дію закону, який мав перестати діяти вчора, Україна продемонструвала продовження своєї відданості мирному вирішенню конфлікту й імплементації Мінських угод. Рішучі кроки України у бік миру різко контрастують із нездатністю Росії виконувати мінські зобов’язання», – йдеться в заяві, оприлюдненій 11 жовтня.

У Держдепартаменті наголосили, що Москва має встановити загальне і повне припинення вогню і скасувати незаконні, фіктивні «вибори», які вона організовує на підконтрольних Росії територіях на сході України.

«Ми закликаємо Росію приєднатись до України у прагненні до миру. Росія й сили, які вона озброює, тренує, які вона скеровує і разом з якими воює, досі не виконали багаторазові обіцянки припинити ворожі дії, вивести іноземних бійців, обмінятись затриманими або розпустити незаконні збройні формування», – наголошує Науерт.

У Держдепартаменті наголосили, що залишаються відкритими до діалогу з Росією з метою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і продовжують підтримувати зусилля Франції та Німеччини, спрямовані на втілення Мінських домовленостей.

4 жовтня Верховна Рада ухвалила, а президент Петро Порошенко підписав продовження дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України». У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік.