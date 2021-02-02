Центр Москви оточений силовиками в очікуванні акції прихильників Навального

До Манежної площі в столиці Росії Москві стягнуті значні сили поліції – сотні співробітників Росгвардії і десятки одиниць спецтехніки, повідомляють очевидці.

Пушкінську площу повністю відгородили металевими парканами, навколо неї виставлене оточення. На вхід і вихід закриті чотири станції метрополітену «Охотний ряд», «Площа революції», «Олександрівський сад» і «Театральна».

Таким чином влада намагається запобігти акції протесту проти відправлення в колонію опозиційного політика Олексія Навального.

Перед цим штаб Олексія Навального закликав всіх прихильників російського опозиціонера вийти на Манежну площу в центрі Москви.

На 21:00 за київським часом було відомо про щонайменше 20 затриманих.

Прихильники Навального також збираються в центрі Санкт-Петербурга. Там також почалися затримання.

Симоновський суд Москви 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального. Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму.

Політик проведе в ув’язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це його перший реальний термін.

Рішення суду може бути оскаржене.

Навального утримують у СІЗО, відколи він минулого місяця повернувся в Росію після лікування в Німеччині від отруєння «Новачком».