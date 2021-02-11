У Москві до штабу Навального прийшла поліція

Пізно ввечері 11 лютого до московського штабу російського опозиційного Олексія Навального прийшла поліція, повідомив співробітник штабу Олександр Шепелєв – єдиний, хто в цей момент перебував у приміщенні.

Шепелєв встиг передати виданню «Медіазона», що нічні відвідувачі представилися співробітниками карного розшуку, а приводом для їхнього візиту стала скарга на те, нібито в штабі друкують «порнографічну продукцію». Після цього зв’язок із Шепелєвим перервавя, де він зараз і чи відбуваються з ним будь-які слідчі дії, інформації немає.

У команді Навального повідомили, що біля московського штабу стоїть автозак. «Очевидно, що зараз вилучать усю техніку. Черговий незаконний грабіж», – написали прихильники опозиційного політика.

23 і 31 січня, а також 2 лютого під багатьох містах Росії пройшли акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального. На них затримали понад 11 тисяч людей, порушили 50 кримінальних справ.