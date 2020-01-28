Росія: суд оштрафував опозиціонера Навального за відмову видалити розслідування про Росгвардію

У Москві мировий суддя оштрафував засновника Фонду боротьби з корупцією опозиційного політика Олексія Навального на п’ять тисяч рублів за відмову видалити і спростувати розслідування про постачання продуктів для Росгвардії. Інформація про штраф опублікована на сайті мирових суддів Москви, повідомляє Радіо Свобода.

Рішення винесли наприкінці грудня на вимогу Федеральної служби судових приставів, яка встановила, що політик не видалив інформацію, опубліковану у статті «Картошечка Росгвардии» і у відео «Кто из них объедает Росгвардию?» Згідно з даними у картотеці суду, Навальний оскаржив постанову про штраф.

У серпні 2018 року Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував розслідування, в якому стверджувалося, що продукти для бійців Росгвардії закуповуються за сильно завищеними цінами. Кінцевими бенефіціарами афери, на думку авторів розслідування, можуть бути або тодішній прем’єр Росії Дмитро Медведєв, або люди з його найближчого оточення – власники єдиного постачальника продуктів, кримського м’ясокомбінату «Дружба народів». Глава Росгвардії Віктор Золотов за це викликав Навального «на дуель».

Арбітражний суд у лютому 2019 року задовольнив позов м’ясокомбінату до Навальному з вимогою видалити з сайту політика текст розслідування, а також спростувати опубліковану інформацію.

Крім того, у Росгвардії запропонували засекретити список їх держзакупівель.