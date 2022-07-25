На Київщині – планові навчання, влада просить громадян мати при собі документи

У Бориспільському районі Київської області з 25 липня розпочинають планові тренування військових, через що посилюється контроль на блокпостах та впроваджуються додаткові заходи безпеки, повідомляє пресслужба Бориспільської районної військової адміністрації.

«Просимо з розумінням поставитися до цих заходів. Звертаємо вашу увагу на необхідність мати із собою документи, що посвідчують особу», – йдеться у повідомленні.

Нещодавно у Бучанському районі Київської області проходили антитерористичні навчання.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів: людей виявляли посеред вулиць, у братських могилах, підвалах і колодязях.

Україна і Захід вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.