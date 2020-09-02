В Україні почалися масштабні навчальні збори резервістів

Міністерство оборони України почало активну бойову підготовку призваних на навчальні збори резервістів. Про це повідомили у відомстві.

«Протягом місяця воїни вдосконалять свої навички з вогневої, тактичної, інженерної, спеціальної, технічної та медичної підготовки. Перед початком проведення зборових заходів, 137 осіб з числа призваних на навчальні збори склали Військову присягу на вірність Українському народові», – мовиться у повідомленні.

У штабі зборів запевнили, що резервістів не будуть залучати до виконання «невластивих завдань та несення служби у добових нарядах», вони займатимуться виключно бойовою підготовкою.