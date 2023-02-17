Пентагон: перша група військових ЗСУ завершила навчання на БМП Bradley на базі США в Німеччині

Перша група українських військових завершила навчання на базі США в Німеччині, повідомили в Пентагоні.



За словами речника Пентагону Пет Райдера, якого цитує СNN, перша група з 635 українців завершила навчання на полігоні Графенвер, де США проводять загальновійськову підготовку та маневри. Український батальйон також тренувався на бойовій машині піхоти Bradley.

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Друга група з 710 українських військовослужбовців вже почала навчання в Графенвері, сказав Райдер. За його словами, військовослужбовці тренуватимуться на БМП Bradley та самохідній гаубиці M109 Paladin, про надання якої нещодавно оголосили США.

Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на бойових машинах Stryker.

Навчання розпочалося в середині січня в рамках розширеної програми США з підготовки українських військових.

Наприкінці січня повідомлялося, що понад 60 бойових машин піхоти Bradley вирушили в Україну. У останніх пакетах військової допомоги США оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, які називають «вбивцями танків». Після цього українські військові проходили тренування на цих системах у Німеччині.

M2 Bradley – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1981 року. Американськими військами вона застосовувалася у війнах у Перській затоці, Іраку та Сирії.