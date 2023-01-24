Очільник Нацгвардії США: українські солдати дуже вмотивовані

Американські нацгвардійці відзначають високий рівень мотивації українських солдатів, які спільно з американськими колегами здійснюють навчання у Німеччині. Про це, як повідомляє 24 січня телеканал CNN, заявив начальник Національної гвардії США генерал Деніел Хокансон.

«Я мав нагоду відвідати їх у червні 2022 року, коли ми там навчали українців, і я скажу вам, що це великі зусилля, українські солдати дуже вмотивовані – їхня країна була захоплена, було неспровоковане вторгнення, і вони там намагаються захистити свій суверенітет... це дуже мотивує бачити самовідданість наших гвардійців і українських солдатів, які працюють разом, щоб підготувати їх до повернення в їхню країну», – сказав Хокансон.

Минулого тижня чергова група українських військових розпочала в Німеччині навчання з загальновійськової підготовки разом із колегами зі США.

Також минулого тижня група чисельністю до 100 українських військовослужбовців розпочала навчання на ракетній системі Patriot у Форт-Сіллі в американському штаті Оклахома.