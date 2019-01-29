НАЗК виявило помилки в деклараціях 14 кандидатів у президенти

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило помилки в деклараціях 14 кандидатів у президенти України.

У НАЗК уточнили, що це Валентин Наливайченко, Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Геннадій Балашов, Олександр Шевченко, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Ілля Кива, Дмитро Добродомов, Руслан Кошулинський та Олександр Данилюк.

Згідно з повідомленням, ці кандидати внесли уточнення та виправили помилки у деклараціях.

Загалом перевірені 23 декларації. Триває перевірка декларацій Сергія Тарути і Володимира Зеленського, які надійшли до Національного агентства 28 січня, сьогодні розпочата перевірка декларації Інни Богословської.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.