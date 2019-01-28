ЦВК зареєструвала Данилюка і Кошулинського кандидатами у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала як кандидатів у президенти Олександра Данилюка та Руслана Кошулинського.

Кандидатуру Кошулинського висунула на своєму з’їзді партія ВО «Свобода», а член партії «Громадянський рух «Спільна справа»» Данилюк подав свою кандидатуру як самовисуванець.

Загалом, наразі кандидатами офіційно зареєстровано 22 осіб. Окрім двох згаданих політиків, це – Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Ілля Кива.

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Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.