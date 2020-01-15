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15 січня 2020, Київ 13:15
Новини | Політика

Уряд призначив головою НАЗК Олександра Новікова

Уряд призначив голову НАЗК

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15 січня Кабінет міністрів України призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, який став переможцем відкритого конкурсу.

«Перед керівником НАЗК стоїть важливе завдання – максимально швидко забезпечити відкритість та прозорість роботи органу, а головне – успішність боротьби з корупцією. Бо саме корупція є одним з найбільш шкідливих негативних чинників, які впливають на рівень довіри до влади», – заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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За інформацією «Урядового порталу», Новіков має юридичну освіту, працював в органах прокуратури та дізнання, підтримував державне обвинувачення у справах боротьби з організованою злочинністю та економічними злочинами.

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