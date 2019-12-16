Новий голова НАЗК Новіков: усе, що відомо

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції конкурсна комісія 16 грудня обрала Олександра Новікова. Йому 37 років. Він не є членом жодної політичної партії. Новіков успішно пройшов етап нещодавнього оцінювання прокурорів.

За словами самого Олександра Новікова, робота на посаді голови НАЗК йому потрібна для того, аби довести, що антикорупційні інституції можуть діяти. У своєму мотиваційному листі він зазначає, що має тривалий і результативний досвід роботи за повноваженнями НАЗК.

Біографія

Переважна частина трудової діяльності Новікова пов’язана з роботою в органах прокуратури

Конкурсна комісія звернула увагу на компетенції Олександра Новікова і не знайшла в його біографії правопорушень. У відкритих джерелах біографія нового очільника НАЗК – є доволі стислою. Відомо, що він отримав освіту у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Переважна частина трудової діяльності Новікова пов’язана з роботою в органах прокуратури.

Свою кар’єру він розпочав у прокуратурі Сум, де з 2004 року по 2007-й працював слідчим помічником прокурора міста. Новіков у період з 2007 року до 2012-го працював прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства та прокурором відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури обласної прокуратури Сумщини. З 2012-го по 2014-й обіймав посаду прокурора відділу захисту фінансово-економічних інтересів держави ГПУ.

Після Революції Гідності, 2014 року Новіков переїхав до Києва

Після Революції гідності, 2014 року Новіков переїхав до Києва і продовжив роботу прокурором відділі захисту фінансово-економічних інтересів держави Генеральної прокуратури України.

У 2015 році він був претендентом на посаду голови / першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тоді комісія пропонувала призначити Новікова як одного з трьох кандидатів заступником голови САП.

Остання посада Олександра Новікова перед призначенням головою НАЗК – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ.

Статки

Заробітна платня Новікова складає понад 562 тисячі гривень на рік

Відповідно до декларації, заробітна платня Новікова складає понад 562 тисячі гривень на рік. Ще 110 тисяч гривень він зберігає на рахунку.

Новіков задекларував квартиру в Києві площею 59,3 квадратних метра. Крім того, автомобілі Subaru Forester 2008 року випуску (нині викрадений) иа ВАЗ-21099, який йому у 2008 був переданий за довіреністю. Дружина Олександра Новікова володіє автомобілем Kia Sorento 2003 року випуску.

Як став головою НАЗК

НАЗК почало роботу у 2016 році. Однією з функцій агентства є перевірка декларацій державних службовців і будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.

Набув чинності закон, що передбачає перезавантаження НАЗК, зокрема, зміну керівництва

18 жовтня 2019 року набув чинності закон, що передбачає перезавантаження НАЗК, зокрема, зміну керівництва та перехід на одноособове управління Агентством замість колегіального. Кабмін затвердив склад конкурсної комісії, куди увійшли три представники міжнародних організацій і три від уряду.

У листопаді комісія з відбору голови НАЗК затвердила перелік із 30 кандидатів, які відповідають вимогам конкурсу. Пізніше комісія за результатами першого етапу оцінювання відібрала 8 кандидатів на посаду голови НАЗК. 14 грудня завершилося проведення співбесід із кандидатами.

На фінальному засіданні, яке транслював уряд, кандидатуру Новікова одностайно підтримали всі шестеро членів конкурсної комісії.