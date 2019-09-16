У НАЗК прокоментували скасування конфіденційності декларацій військових прокурорів

У Національному агентстві із запобігання корупції прокоментували скасування конфіденційності декларацій про статки військових прокурорів. Як нагадали в агентстві, для відкриття доступу до цих декларацій воно має отримати відповідну постанову від Генеральної прокуратури.

Як стверджує голова установи Олександр Мангул, саме за такою процедурою відбувалося вилучення даних про декларації військових прокурорів з публічного доступу.

«У 2017 році до Національного агентства звернувся тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос з проханням закрити дані декларацій військових прокурорів. На постанові є гриф обмеження доступу, тому її деталі я не можу розголошувати», – наводить пресслужба слова Мангула.

Як додає очільник НАЗК, для скасування цього рішення агентство має отримати відповідну постанову від чинного Головного військового прокурора Віктора Чумака і розглянути його на засіданні.

16 вересня Генеральна прокуратура повідомила, що Головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, яка забезпечувала вилучення декларацій військових прокурорів з публічного доступу.

Цю постанову «про застосування спеціальних заходів безпеки» до співробітників, що беруть участь у розслідуванні кримінальної справи «за фактами розв’язання та ведення представниками влади та Збройних сил Росії агресивної війни проти України» вніс у 2017 році тодішній військовий прокурор Анатолій Матіос.