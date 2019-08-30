Голова Служби зовнішньої розвідки подав декларацію, нове керівництво СБУ – ні

Голова Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв подав електронну декларацію про доходи.

«Голова Служби зовнішної розвідки України (СЗР) Бухарєв подав свою декларацію, чим розмазав хитровимахане керівництво СБУ. Нагадаю, що [новопризначений голова СБУ Іван] Баканов продовжує практику попередників ховати декларації керівного складу. Нагадаю, що огидно виправдовуються вони тим, що ведуть оперативну роботу. Прямо Баканов особисто оперативну роботу веде», – написав голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін у Facebook.

Колишній народний депутат від «Батьківщини» Бухарєв очолює Службу зовнішньої розвідки з червня.

На початку того місяця Служба безпеки України офіційно відмовилася показувати декларацію на той час виконувача обов’язків голови СБУ Івана Баканова. 29 серпня Верховна Рада призначила Баканова повноцінним очільником Служби безпеки України.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Проте в СБУ тоді заявили, що всі співробітники відомства подали електронні декларації вчасно, але «дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу».

У грудні 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», повідомили, що СБУ засекретила декларації своїх співробітників і до них не має доступу навіть НАЗК.

6 березня 2017 року «Центр протидії корупції» повідомив, що подав до суду на Службу безпеки України через засекречення інформації про декларації співробітників цього відомства. У жовтні 2018 року Верховний суд відправив справу про засекречення декларацій керівництва Служби безпеки України на новий розгляд.