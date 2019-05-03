НБУ: курс гривні 6 травня знову зміцніє

Офіційний курс гривні у понеділок 6 травня знову зросте після незначного послаблення, повідомляють у Національному банку України.

Напередодні НБУ встановив курс гривні щодо долара на 3, 4 і 5 травня на рівні 26 гривень 55 копійок, що на 6 копійок більше за курс 1 травня. Однак 6 травня долар, згідно з офіційним курсом, коштуватиме вже 26 гривень 48 копійок, тобто на 7 копійок менше.

За даними сайту «Мінфін», торги на міжбанківському ринку в п’ятницю почалися на позначці 26,50 гривні за долар, а наприкінці дня курс міжбанку становить 26,46 гривень за долар. Міжбанківський курс гривні щодо євро теж дещо зріс – з 29,59 вранці до 29,52.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.