НБУ послабив курс гривні

Національний банк України затвердив офіційний курс гривні на 16 квітня на рівні 26 гривень 81 копійки за долар. Порівняно з офіційним курсом на 15 квітня – 26 гривень 71 копійка – гривня послабшала відносно долара на 10 копійок.

Офіційний курс євро становить 30,33 гривні за євро порівняно з учорашнім 30,24 грн за євро.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року.

На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.