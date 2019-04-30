НБУ: гривня після вихідних зміцніє на 13 копійок щодо долара

Довідкове значення курсу гривні після Великодніх свят становитиме 26 гривень 49 копійок – такі дані Національного банку України. В останній робочий день перед вихідними, 26 квітня, курс становив 26 гривень 62 копійки. Таким чином, гривня зміцніє щодо долара на 13 копійок.

Встановлений НБУ курс євро становитиме 29 гривень 49 копійок за одиницю.

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За даними нішевого сайту «Мінфін», торги на міжбанку 26 квітня почалися з курсом 26,55 – 26,59 гривень за долар, а закрилися на позначці 26,37 – 26,42 гривні за долар.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.