НБУ та експортери розвернули тренд – гривня посилюється на міжбанку

Національний банк України встановив на 25 грудня офіційний курс на рівні 37 гривень 55,25 копійки за долар. Це на 4 копійки менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 59,64 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:05 становили, за повідомленнями Finance.ua, 37 гривень 46–49 копійок за долар, це на 15 копійок менше від рівня закриття торгів 21 грудня.

«Торги по долару після обіду залишаються активними, оскільки українські компанії посилено закривають свої валютні розрахунки зі своїми контрагентами по року. Нацбанк, як і раніше, закриває майже весь дефіцит пропозиції валюти на ринку, хоча періодично на торги і виходять великі експортери. Їм потрібно закривати свої господарські гривневі операції на звітну дату», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 14:00.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.