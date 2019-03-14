НБУ отримав міжнародну нагороду за «досягнення в прозорості»

Національний банк України отримав міжнародну нагороду Central Banking Transparency Award за «значні досягнення у прозорості та розбудові діалогу зі стейкхолдерами».

Як повідомляє прес-служба НБУ, нагороду на церемонії в Лондоні ввечері 13 березня отримав голова банку Яків Смолій.

«Ми перейняли нову культуру й цінності. Ми стали сучаснішими, відкритішими і прозорішими. Ми розпочали діалог зі стейкхолдерами. Ми пояснюємо громадськості кожен свій крок на обраному шляху. Ми чітко озвучуємо можливості та виклики, які постають перед нашою державою. Ми беремо на себе відповідальність за свої слова та вчинки», – сказав Смолій у своїй промові.

Central Banking Awards – щорічна нагорода профільного журналу Сentral Banking. Вона складається з 26 категорій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а інші 13 категорій – учасників фінансового ринку.

Нагороду Central Banking Awards у категорії «Прозорість» передусім отримують за здобутки центрального банку з точки зору прозорості по відношенню до широкого кола стейкхолдерів (зацікавлених груп). Для цього центральний банк має продемонструвати значні здобутки та/або лідерство, підтверджене зрозумілою комунікацією і взаємодією зі стейкхолдерами з використанням каналів внутрішньої та зовнішньої комунікації.