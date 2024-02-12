НБУ послабив гривню на 27 копійок проти долара

НБУ встановив на 13 лютого офіційний курс на рівні 37 гривень 89,51 копійки за долар. Це на 27 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 62,34 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку, за повідомленнями Finance.ua, котирування станом на 16:00 становили 37 гривень 92–95 копійки за долар, це на 18–19 копійок більше від рівня закриття торгів 9 лютого.

«Після обіду бажання дотягнути курс до 38 гривень у окремих гравців не закінчилося. Частина угод йде під час продажу майже за рівнями 37,96−37,98 гривень», – вказували фахівці сайту «Мінфін» станом на 14:00.

3 жовтня 2023 року курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.