НБУ продовжує посилення гривні щодо долара – довідкове значення

Національний банк України опівдні 10 жовтня встановив довідкове значення курсу на рівні 36 гривень 52,68 копійки за долар. Це більш як на дві копійки відрізняється від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 55,27 копійки за долар.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 56 копійок за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 12:50 змінилися ще більше і становили 36 гривень 50–52 копійки за долар, це на пʼять копійок менше від рівня закриття торгів 9 жовтня.

Після відмови від фіксованого курсу валюти стрімкого знецінення гривні не відбулося, написав голова Національного банку України Андрій Пишний у фейсбуці за підсумками першого дня, коли регулятор уможливив вільніше курсоутворення.

«Гривня не здійснила «політ у космос»… А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 гривні за долар (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася», – написав Пишний.