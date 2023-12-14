НБУ посилив гривню – 36,99 за долар

Національний банк України встановив на 15 грудня офіційний курс на рівні 36 гривень 99,13 копійки за долар. Це на 3 копійки менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 37 гривень 2,45 копійки за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 15:30 становили, за повідомленнями Finance.ua, 36 гривень 96,5–98,5 копійки за долар, це на 6 копійок менше від рівня закриття торгів 13 грудня.

«НБУ знизив облікову ставку до 15% річних, починаючи з 15 грудня 2023 року, а також скоригував ставки по депозитних сертифікатах Нацбанку. На валютному ринку це сприйняли досить спокійно. Зараз попит перевищує пропозицію по валюті, але не критично», – вказували фахівці сайту «Мінфін» після 14:00.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.