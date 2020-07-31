Нацбанк дозволив Ярославському викупити «Кредит Дніпро»

Національний банк України дозволив харківському бізнесмену Олександру Ярославському отримати 100% статутного капіталу банку «Кредит Дніпро», повідомляє пресслужба НБУ 31 липня.

«Національний банк України погодив громадянину України Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ «Банк Кредит Дніпро», – йдеться в повідомленні.

У регуляторі нагадують, що наразі банком опосередковано володіє олігарх Віктор Пінчук.

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При цьому Ярославський, додають у центробанку, зобов’язався надати банку «повну фінансову підтримку для забезпечення належного фінансового стану».

У 2018 році Росія заявила про включення банку «Кредит Дніпро» до списку українських компаній, які підлягають санкціям.