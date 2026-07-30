Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Економіка

НБУ значно посилив гривню після підвищення облікової ставки

Додати Радіо Свобода як бажане джерело в Google
Будівля НБУ
Будівля НБУ

Національний банк України встановив на 31 липня курс 44 гривні 69 копійок за долар, це на 19 копійок менше за офіційний курс на 30 липня.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку, за даними Bloomberg, також завершилися на позначці 44 гривні 69 копійок за долар, хоча цього тижня котирування наближалися до рівня 45 гривень за долар.

Ринок відреагував на рішення регулятора про підвищення облікової ставки до 15,5%.

Як повідомила пресслужба НБУ, підвищення облікової ставки має на меті збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG