НБУ значно посилив гривню після підвищення облікової ставки

Національний банк України встановив на 31 липня курс 44 гривні 69 копійок за долар, це на 19 копійок менше за офіційний курс на 30 липня.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку, за даними Bloomberg, також завершилися на позначці 44 гривні 69 копійок за долар, хоча цього тижня котирування наближалися до рівня 45 гривень за долар.

Ринок відреагував на рішення регулятора про підвищення облікової ставки до 15,5%.

Як повідомила пресслужба НБУ, підвищення облікової ставки має на меті збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%.