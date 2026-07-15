Нацбанк замінить шрифт на банкноті 2000 гривень через асоціації з російською дизайнеркою

Національний банк 15 липня відреагував на критику щодо дизайну нової банкноти на 2 тисячі гривень і пообіцяв замінити шрифт. Про це, зокрема, заявив генеральний директор НБУ Андрій Пишний.

Він вказав на дискусію, яка виникла щодо каліграфії номіналу «дві тисячі гривень» – фахівці пов’язали її з адаптацією шрифту, «зробленою колись російською дизайнеркою».

«Можна було б сперечатися про гліфи й ліцензії. Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила Росія, бути бодай тінь асоціації з РФ? Відповідь очевидна. Тому маємо єдино правильне рішення. Напис номіналу буде змінено», – заявив він.

Пишний подякував професіоналам галузі за небайдужість.

Нацбанк також заявив, що проаналізував матеріали публічної дискусії. За його твердженням, напис номіналу банкноти створили художники НБУ, але критики вказували на його подібність до «однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження».





«Якщо раніше це питання могло розглядатися як суто фахова дискусія, зокрема щодо технічних аспектів виконання напису (шрифтовий пакет НБУ не використовувався), то сьогодні це справа принципу: для Національного банку України неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, з роботою громадянки країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

Відтак установа заявляє, що графічне зображення літер напису створять у відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script без авторських варіацій.

Про те, що Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень, стало відомо 10 липня. Після анонсу нової купюри митці та дизайнери, зокрема, Богдан Гдаль, звернули увагу на те, що в банкноті знову, як і в 2019 році, використаний «піратський» шрифт – Bickham Script, кирилізований російською дизайнеркою Олександрою Гофман.