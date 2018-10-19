Небесна сотня отримала нагороду від Пан’європейського союзу

Європейський приз імені Куденхофе-Калерґі 2018 року посмертно присудили Небесній сотні – про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, таку пропозицію висунув Карл фон Габсбург, нащадок імператорів Австро-Угорської імперії та член Пан’європейського союзу. Цю організацію 1922 року заснував австрійський політичний діяч Ріхард Куденхофе-Калерґі, який обстоював ідею військового, політичного та економічного об’єднання Європи.

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«Як висловились керівники Пан’європи: «Зрештою, що більше, ніж власне життя, можна віддати за ідею?». Зворушує, що наші жертви і наша боротьба за європейські цінності важливі не лише для нас. Чим більше часу минає, тим гостріше розуміємо, що Майдан став беззаперечною віхою у побудові європейськості», – написав голова МЗС.

Як зазначив Клімкін, днями нагороду передали Музею Революції гідності.

Перша Пан’європейська конференція в Україні почала роботу 18 жовтня, повідомляє посольство України в Австрії. За даними посольства, Європейський приз імені Куденхофе-Калерґі на цьому заході присуджують раз на два роки «за значний внесок в розвиток європейської ідеї».

Серед тих, хто отримував нагороду раніше – канцлер Німеччини Анґела Меркель, один із її попередників Гельмут Коль і президент США Рональд Рейган.

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За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.