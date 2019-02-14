Через негоду проблеми з електропостачанням виникли у 4 областях – ДСНС

Через ускладнення погодних умов 84 населених пункти в Україні знеструмлені, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, автоматичні системи захисту ліній електропередач спрацювали в 4 областях.

«Черкаська – 10 н.п., Київська – 3 н.п., Чернігівська – 36 н.п., Сумська – 35 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 14 лютого в Україні у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях невеликий сніг, місцями з дощем, на решті території без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с, в Карпатському регіоні окремі пориви 15-20 м/с.Температура вдень від 2 морозу до 3 тепла, на заході та півдні країни 0-5 тепла.