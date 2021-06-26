«Укрзалізниця»: через негоду затримується 15 поїздів

Через вплив погодних умов затримується низка поїздів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Йдеться про наступні поїзди:

№ 4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

№ 232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);

№ 58 Ковель — Одеса (затримка склала 3 години);

№ 8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);

№ 16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

№ 141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№ 98 Ковель — Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

№ 243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);

№ 146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);

№ 215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);

№ 70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);

№ 29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);

№ 82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

Напередодні Львівська міська рада оголосила надзвичайну ситуацію місцевого значення у зв’язку з негодою, а гроші на ліквідацію її наслідків виділять із резервного фонду. Комунальні служби працюватимуть усі вихідні.

Буревій пройшовся Львовом близько 16:30 25 червня. Внаслідок сильного дощу і поривів вітру травмовано одну людину, але від шпиталізації вона відмовилася. Також у Львові повалені понад 200 дерев, пошкоджені 18 автомобілів, понад пів сотні дахів, багато будинків підтоплені.