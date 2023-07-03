Через негоду 68 населених пунктів у трьох областях лишаються знеструмленими – Міненерго

Через грозовий шторм в Україні залишаються знеструмленими 68 наслеених пунктів – про це заявило Міністерство енергетики 3 липня.

«Зокрема, в Дніпропетровській області знеструмлювалися 28 населених пунктів, без світла залишалися майже 12 тис. споживачів. Наразі майже всіх заживлено. Залишаються знеструмленими через негоду в Київській області – 34, в Сумській – 18, в Чернігівській – 16 населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях залишаються без світла внаслідок російських обстрілів. Зокрема, на Харківщині відомо про 9 тисяч споживачів, які не мають електроенергії.

У Донецькій області знеструмлена шахта, тривають відновлювальні роботи. Також ще 13 тисяч споживачів у Херсоні лишаються без світла внаслідок руйнування Каховської дамби.

В українській енергосистемі немає дефіциту, додає міністерство.