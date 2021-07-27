Кримчанин Інвер Бекіров переніс мікроінсульт у російській колонії – адвокат

Засуджений російським судом фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Інвер Бекіров, який перебуває у російській колонії №2 в Салават (Республіка Башкортостан), переніс мікроінсульт. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Рустема Кямілева.

За словами самого Бекірова, за тиждень до прибуття адвоката в колонію він погано себе почував, після чого «буквально втратив пам’ять». Як йому пізніше повідомили фельдшери, він сам прийшов до медсанчастини з проханням про допомогу.

«Мене хитало і піднявся тиск, на певний час я взагалі втратив координацію», – повідомив Бекіров.

Коли до нього повернулася свідомість, кримчанин почав запитувати медиків, де він перебуває і що з ним сталося. В результаті у Бекірова діагностували мікроінсульт, повідомили у «Кримській солідарності».

Адвокат заявив, що медсанчастина заборонила будь-які навантаження Бекірову, проте адміністрація колонії все одно має намір найближчим часом «розглянути питання про його переміщення у ШІЗО за незначні порушення порядку утримання».

Наразі немає повідомлень від ФСВП Росії або представників російської колонії про стан Бекірова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що дії адміністрації колонії є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою відновити права Інвера Бекірова і надати йому належну медичну допомогу. Також Денісова вимагає від генерального прокурора Республіки Башкортостан Володимира Ведернікова дати відповідну правову оцінку діям адміністрації колонії.

Рішенням Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону в 2019 році Муслім Алієв був засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Фігуранти справи були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинуватили у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Amnesty International назвала в’язнями совісті всіх фігурантів ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір».

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав п’ятьох кримчан політичними в’язнями.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.