Прем’єр Ізраїлю попросить парламент про імунітет у кримінальних справах

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що звернеться до парламенту (Кнесету) з проханням надати йому імунітету від судового переслідування за трьома кримінальними справами. Це може затримати початок кримінального процесу проти нього на кілька місяців.

Ізраїльський прем’єр оголосив про запит за кілька годин до закінчення терміну, відведеного для подачі такого прохання. Суд не може розпочатися, коли поданий запит на імунітет.

У листопаді прокуратура звинуватила Нетаньягу в хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою. За версією слідчих, прем’єр надавав державні пільги на сотні мільйонів доларів ізраїльським медіамагнатам в обмін на подарунки і лояльне висвітлення своєї діяльності.

Нетаньягу всі звинувачення відкидає і називає справи політичними.

Ізраїль переживає політичну кризу. У грудні Кнесет оголосив про саморозпуск після того, як всі спроби сформувати уряд провалилися. Нові парламентські вибори заплановані на 2 березня.

У кінці грудня Нетаньягу переміг на праймеріз своєї партії «Лікуд». Таким чином, саме він буде очолювати партію на виборах.