У Нью-Йорку відбувся гей-парад в день 50-річчя протестів у Грінвіч-Віллідж

У кількох великих містах світу в неділю пройшли гей-паради, присвячені 50-річчю перших масових протестів в Нью-Йорку на захист прав ЛГБТ-спільноти.

Через півстоліття, в Нью-Йорку, головному місці проведення цьогорічного Всесвітнього гей-прайду, десятки тисяч людей брали участь у святковому марші. Маніфестанти рухалися з півночі на південь Манхеттену, де на західному краю острова в районі Грінвіч-Віллідж, в барі «Стоунволл-інн» пройшли перші акції проти поліцейського свавілля і переслідування ЛГБТ.

Учасники параду 30 червня 2019 несли веселкові прапори, їх охороняли поліцейські, що було б немислимим п’ятдесят років тому, зазначає Reuters.

У суботу подібні акції відбулися в Північній Македонії, Сінгапурі, Стамбулі. 23 червня Марш рівності пройшов у Києві.

За даними організації Human Rights Campaign, у 2019 не менше 10 трансгендерів були вбиті в США, у 2018-му – 29.