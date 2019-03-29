У Новій Зеландії провели національну панахиду за жертвами нападу на мечеті

Імена 50 людей, застрелених під час нападу на дві мечеті у Новій Зеландії, зачитали 29 березня під час національної панахиди. Тисячі людей прийшли пом’янути жертв у парк міста Крайстчерч.

Безпеку заходу посилено гарантували поліцейські, як і загалом вся країна досі перебуває на високому рівні безпеки після атаки.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн подякувала за участь десяткам іноземних гостей, що прибули на панахиду біля мечеті Аль-Нур, де понад 40 людей були вбиті під час п’ятничних молитов 15 березня.

«Зараз наше завдання полягає в тому, щоб перетворити найкраще у нас в повсякденну реальність. Тому що ми не застраховані від вірусів ненависті, страху перед іншими, і ніколи не були», – сказала Ардерн.

15 березня у місті Крайстчерч загинули 50 людей, ще 40 зазнали поранень, коли 28-річний австралієць Брентон Таррант увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь. Ця особа, яка висловлювала расистські погляди, перед початком стрілянини поширила так званий «маніфест», у якому описувала мотиви свого вчинку.