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Телеграм-канали групи Nexta оголошені в Білорусі «екстремістськими формуваннями»

Міністерство внутрішніх справ Білорусі включило опозиційні телеграм-канали Nexta, Nexta-Live та Luxta до списку екстремістських формувань.

«МВС ухвалило рішення визнати групу громадян, які здійснюють екстремістську діяльність через Telegram-канали Nexta, Nexta-Live та Luxta, екстремістськими групами та заборонити її діяльність», – ідеться в повідомленні відомства.

Раніше ці канали вже визнавали екстремістськими. Тепер вони перетворилися на «екстремістські формування».

13 жовтня МВС Білорусі заявило про намір притягати до кримінальної відповідальності підписників «екстремістських» телеграм-каналів та чатів. Їхнім творцям, керівникам та підписникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Пізніше керівник відомства уточнив, що кримінальні справи загрожують підписникам телеграм-каналів, які визнані «екстремістським формуванням», а підписка на канали, визнані «екстремістськими матеріалами», «наразі не карається».

Сумарно у трьох телеграм-каналів – Nexta, Nexta-Live та Luxta – близько півтора мільйона підписників.

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