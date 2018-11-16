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16 Листопад 2018, Київ 10:09
Новини | Суспільство

У Київраді планують боротися з незаконною рекламою телефонними дзвінками

Чоловік та жінка сидять на тлі банеру зі слоганом «Змінюємо наше місто!». Київ, 18 вересня 2015 року

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Тим, хто розклеює незаконні рекламні оголошення, набридатимуть телефонними дзвінками – відповідне рішення «Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва» 15 листопада ухвалили депутати Київради.

Згідно з рішенням, розміщення оголошень має здійснюватись лише у спеціально призначених для цього місцях. Реклама, розміщена на інших елементах інфраструктури, має бути прибрана власником чи балансоутримувачем.

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В разі самовільного розміщення реклами на контактний телефон, вказаний в оголошенні, будуть надходити автоматичні дзвінки з інформуванням про порушення правил благоустрою, повідомляють у прес-службі міської влади.

«Усі оголошення, якими завішаний кожен стовп та стіни будинків – це теж обличчя нашого із вами міста. Тож відтепер всі, хто незаконно розміщує рекламні оголошення, отримуватимуть набридливі телефонні дзвінки кожні кілька хвилин до усунення порушення та сплати штрафу у разі складання протоколу про адмінпорушення», – наводять в повідомленні слова заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

Крім того, рішення Київради передбачає демонтаж так званих брендмобілів – транспортних засобів, які де-факто виконують функцію пересувних рекламних щитів.

За підрахунками столичної влади, після втілення в життя оновлених правил розміщення реклами її кількість до кінця 2018 року має знизитись з семи тисяч наявних зараз до 4 390 по всій території Києва.

Завдяки їх реалізації кількість наземних рекламних засобів вже до кінця 2018 року зменшиться до 4390 одиниць на всю територію Києва, при тому, що наразі у місті понад 7000 наземних конструкцій.

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