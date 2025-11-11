Повітряні сили ЗСУ: війська РФ атакували Україну 119 БпЛА, є влучання 59 з них на 18 локаціях

У ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) російські війська атакували 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряна оборона знешкодила 53 БпЛА на півночі, сході та півдні країни.



Українські військові фіксували влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Атака триває, в повітряному просторі перебувають кілька російських БпЛА.

Основний акцент удару – прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.